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Suzuki e-ACCESS: സുസുക്കി ഇ-ആക്സസ്; ഈടും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽകി സുസുക്കിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിലേക്ക്

Suzuki e Access Launch: സുസുക്കിയുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ 'സുസുക്കി ഇ-ആക്സസ്' വിപണിയിലെത്തുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 11, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:00 AM IST
Suzuki e-ACCESS: സുസുക്കി ഇ-ആക്സസ്; ഈടും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽകി സുസുക്കിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിലേക്ക്
Image Credit: Scooter | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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