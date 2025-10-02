English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Taiwan Semiconductor: ചിപ്പ് ഉൽപ്പാദനം അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമം, സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന് തായ്‌വാൻ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സെമികണ്ടക്ടറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടിഎംസിയാണ്  വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളായ എൻവിഡിയ, ആപ്പിൾ എന്നിവരാണ് ടിഎംസിയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 2, 2025, 04:40 PM IST
  • അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന് തായ്‌വാൻ വ്യക്തമാക്കി.
  • സെമികണ്ടക്ടറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടിഎംസിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
  • തായ്‌വാനെ അമിതമായി സെമികണ്ടക്ടറുകൾക്കുവേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്ക ആശങ്കയിലാണ്.

തായ്‌വാനിലെ ചിപ്പ് ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുടെ പകുതി അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമം. അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന് തായ്‌വാൻ വ്യക്തമാക്കി. 
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സെമികണ്ടക്ടറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടിഎംസിയാണ്  വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കൻ കമ്പനികളായ എൻവിഡിയ, ആപ്പിൾ എന്നിവരാണ് ടിഎംസിയുടെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ. തായ്‌വാനെ അമിതമായി സെമികണ്ടക്ടറുകൾക്കുവേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്ക ആശങ്കയിലാണ്. 
കഴിഞ്ഞ മാസം യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്ക് ഒരു ടെലിവിഷൺ അഭിമുഖത്തിൽ തായ്‌വാൻ തങ്ങളുടെ ചിപ്പ് ഉൽപ്പാദനം അമേരിക്കയുമായി തുല്യമായി വിഭജിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തായ്‌വാനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര ചിപ്പ് ഉല്‍പ്പാദനത്തിൻ്റെ 50% ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

ALSO READ: എഐയുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ചാറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം ഇനി പരസ്യമായി വരും
ഏറ്റവും പുതിയ തീരുവ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ തായ്‌വാൻ വൈസ് പ്രീമിയർ ചെങ് ലി ചിയാൻ സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 50% അമേരിക്കയക്ക് നൽകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്  നൽകി. 
തായ്‌വാനിൻ്റെ സിലിക്കൻ ഷീൾഡാണ് സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ മേഖല. ഇലക്ട്രോണിക്ക് മേഖല മുതൽ കൃത്രിമബുദ്ധിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെമികണ്ടക്ടർ, ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സാധ്യമായ അധിനിവേശത്തെ തടയാനും  അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. 

TaiwanChip productionTSMCUS

