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Government Bans Telegram: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ: ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം

NEET UG 2026 പുനഃപരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായി 2026 ജൂൺ 22 വരെ ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐടി മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചു

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 16, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:14 PM IST
Government Bans Telegram: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ: ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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