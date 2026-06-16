/Government Bans Telegram: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ: ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ കർശന നടപടിയുമായി കേന്ദ്രം. നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ നടക്കാനിരിക്കെ ടെലഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
Telegram access restricted in India for re- NEET following recommendations of NTA— ANI (@ANI) June 16, 2026
"Ministry of Electronics and Information Technology has issued notification a direction under Section 69 A of the Information Technology Act, 2000, restricting access to the Telegram platform pic.twitter.com/3TzJepOoej
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂൺ 22 വരെ ടെലഗ്രാമിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിമിതപ്പെടുത്തും. മെസേജ് എഡിറ്റ് ഫീച്ചർ ജൂൺ 30 വരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി ടെലഗ്രാം ചാനലുകളും ബോട്ടുകളും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവുമായി നീറ്റ് (NEET-UG 2026) പുനഃപരീക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കർശനവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ നടപടിയാണിത്. വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, പേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്നിവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാൻ 2026 ജൂൺ 22 വരെ രാജ്യത്തുടനീളം മെസേജിംഗ് ആപ്പ് ആയ ടെലഗ്രാം താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഘടിത തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകളെ തടയാൻ ചാനലുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ എന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) വാദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം (MeitY) ഈ കർശന നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പുനഃപരീക്ഷൾക്ക് മുന്നോടിയായി സർക്കാറിന്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം
NEET-UG വിവാദം മുതൽ പരീക്ഷയുടെ വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരും അന്വേഷണ ഏജൻസികളും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന പുനഃപരീക്ഷ കഴിയുന്നത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ടെലിഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭയവും ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും സൈബർ കുറ്റവാളികളും ടെലിഗ്രാം പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ 30 വരെ മെസേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചറും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
ടെലിഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ താൽക്കാലിക പൂർണ്ണ നിരോധനത്തിന് പുറമേ സർക്കാർ മറ്റൊരു പ്രധാന നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2026 ജൂൺ 30 വരെ ടെലിഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ മെസേജ്-എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയുട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ തെറ്റായ തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഈ ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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