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iPhone Ultra: ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ കൈയിലുള്ളത് മടക്കാവുന്ന ഐഫോണോ? ഐഫോൺ 18-നൊപ്പം മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അൾട്രയും!

iPhone Ultra foldable: ഐഫോൺ 18 സീരീസും ഐഫോൺ അൾട്രയും സെപ്റ്റംബറിൽ എത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചനകൾ. പിന്നെ എങ്ങനെ ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ കൈയിൽ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ എത്തി?

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:18 PM IST
iPhone Ultra: ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ കൈയിലുള്ളത് മടക്കാവുന്ന ഐഫോണോ? ഐഫോൺ 18-നൊപ്പം മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അൾട്രയും!
Image Credit: Tom Holland | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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