/iPhone Ultra: ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ കൈയിലുള്ളത് മടക്കാവുന്ന ഐഫോണോ? ഐഫോൺ 18-നൊപ്പം മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അൾട്രയും!

കഴിഞ്ഞ വർഷം ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പരസ്യത്തിലൂടെ ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് ചോർന്നിരുന്നു. കൂടാതെ സംവിധായിക ഫറാ ഖാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ ചോർന്ന ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഐഫോണുമായി ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സമാന രീതിയിൽ നടൻ ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ ഒരു ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്. ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അൾട്രയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളതായിട്ടാണ് ചിത്രം.
ഐഫോൺ 18 ലൈനപ്പിനൊപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അൾട്ര ലോഞ്ച് ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ പക്കലെത്തിയതെന്ന്? എന്നാൽ സംശയമെന്നും വേണ്ട ഈ ചിത്രം AI നിർമിതമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള ഫോണിന്റെ ഡിസൈനുമായി ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല ടോം ഹോളണ്ടിന്റെ കൈയിലുള്ള ഫോൺ.
പ്രമുഖ സപ്ലൈ ചെയിൻ അനലിസ്റ്റായ മിങ്ചി കുവോയാണ് 'ഐഫോൺ അൾട്രാ' (iPhone Ultra) പുറത്തുവരുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അൾട്രയുടെ വില ഏകദേശം $2,300 (₹2.2 ലക്ഷം) ആകും. 7.8 ഇഞ്ച് OLED മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ, 5.5 ഇഞ്ച് കവർ സ്ക്രീൻ, A20 പ്രോ ചിപ്പ്, 12GB റാം, 5,800mAh വരെ ബാറ്ററി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നു.
രണ്ട് സ്ക്രീനുകളിലും ഡ്യുവൽ 48MP പിൻ ക്യാമറകളും 18MP സെൽഫി ക്യാമറകളും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഏതായാലും പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോട്ടുകളൊന്നും ആപ്പിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, ആപ്പിൾ അതിന്റെ മുൻനിര ഫോണുകൾ പുതുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സും വലിയ ബാറ്ററികൾ, വ്യത്യസ്തമായ രൂപം, ഉയർന്ന വില എന്നിവയുമായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് സ്ഥാപനമായ കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആപ്പിളിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന മുൻനിര മോഡലുകളുടെ നിർമ്മാണച്ചെലവ് നിലവിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാം. NAND സ്റ്റോറേജ്, DRAM മെമ്മറി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ വിലയിലെ വർധനവാണ് ഇതിന് കാരണമാവുക.
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ വാർഷിക ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ അൾട്രാ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിന് ശേഷമാകും അന്തിമ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, വിലനിർണ്ണയം, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഔദ്യോഗികമായി അറിയാൻ സാധിക്കുക.
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