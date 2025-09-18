English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UIDAI Launching E-Aadhaar: ആധാർ അപ്പ്ഡേഷൻ ഇനി ഫോണിൽ ചെയ്യാം; വരുന്നു 'ഈ-ആധാർ'

'ഈ-ആധാർ' എന്ന പുതിയ ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കന്നു. പേര്, മേൽവിലാസം, ജനന തീയതി, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 18, 2025, 02:47 PM IST
  • 'ഈ-ആധാർ' എന്ന പുതിയ ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കന്നു
  • ഈ-ആധാറിലൂടെ അപ്പ്ഡേഷൻ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുഗമമാകും
  • ഈ വർഷം അവസാനം പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യത

യുണീക്ക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 'ഈ-ആധാർ' എന്ന പുതിയ ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കന്നു. പേര്, മേൽവിലാസം, ജനന തീയതി, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബയോമെട്രിക്ക് മാറ്റങ്ങൾക്കായി ആധാർ സെൻ്ററുകളെ ആശ്രയിക്കണം.ഈ-ആധാറിലൂടെ അപ്പ്ഡേഷൻ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുഗമമാകും. എഐ, ഫേസ് ഐഡി തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ആപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഈ വർഷം അവസാനം ഈ-ആധാർ പുറത്തിറങ്ങാനാണ് സാധ്യത എന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

