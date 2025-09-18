UIDAI Launching E-Aadhaar: ആധാർ അപ്പ്ഡേഷൻ ഇനി ഫോണിൽ ചെയ്യാം; വരുന്നു 'ഈ-ആധാർ'

യുണീക്ക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 'ഈ-ആധാർ' എന്ന പുതിയ ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കന്നു. പേര്, മേൽവിലാസം, ജനന തീയതി, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ബയോമെട്രിക്ക് മാറ്റങ്ങൾക്കായി ആധാർ സെൻ്ററുകളെ ആശ്രയിക്കണം.ഈ-ആധാറിലൂടെ അപ്പ്ഡേഷൻ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുഗമമാകും. എഐ, ഫേസ് ഐഡി തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ആപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഈ വർഷം അവസാനം ഈ-ആധാർ പുറത്തിറങ്ങാനാണ് സാധ്യത എന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
