UPI Down: കംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺ..! പണിമുടക്കി യുപിഐ ആപ്പുകൾ; ഇടപാടുകൾ നടത്താനാകാതെ വലഞ്ഞ് ഉപയോക്താക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് യുപിഐ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വലഞ്ഞ് ജനം. ​ഗൂ​ഗിൾപേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം തുടങ്ങിയ യുപിഐ സേവനങ്ങളാണ് പണിമുടക്കിയത്. പണമിടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന നിരവധി പരാതികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് യുപിഐ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെടുന്നത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് ഓൺലൈൻ പണമിടപാടുകൾ നടത്താനാകുന്നില്ലെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടത്. ഡൗൺഡിറ്റക്ടർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഉച്ചവരെ 1168 പരാതികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യുപിഐ ആപ്പുകൾ ഡൗൺ ആയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. അതേസമയം സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേരിട്ടത് കൊണ്ടാണ് സേവനങ്ങളിൽ തടസമുണ്ടാകുന്നതെന്നും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും എൻപിസിഐ അറിയിച്ചു.

NPCI is currently facing intermittent technical issues, leading to partial UPI transaction declines. We are working to resolve the issue, and will keep you updated.

We regret the inconvenience caused.

