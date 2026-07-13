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WhatsApp Feature: ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യാൻ മറന്നോ? ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇനി വാട്സാപ്പുണ്ട്; കിടിലൻ ഫീച്ചർ വരുന്നു...

ഇനി ആരുടെയും ജന്മദിനം ഓർത്തുവെക്കണ്ട. വാട്സാപ്പിൽ പുതിയ 'ബർത്ത്ഡേ റിമൈൻഡർ' ഫീച്ചർ വരുന്നു!

Written ByKarthika V
Published: Jul 13, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:44 PM IST
WhatsApp Feature: ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യാൻ മറന്നോ? ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇനി വാട്സാപ്പുണ്ട്; കിടിലൻ ഫീച്ചർ വരുന്നു...
Image Credit: WhatsApp | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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