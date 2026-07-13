/WhatsApp Feature: ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യാൻ മറന്നോ? ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇനി വാട്സാപ്പുണ്ട്; കിടിലൻ ഫീച്ചർ വരുന്നു...

മറവി മനുഷ്യ സഹജമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പിറന്നാൾ ദിവസമടക്കം നമ്മൾ ഓർക്കണമെന്നില്ല. വിഷ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ആളുകളെങ്കിലും പിണങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ആരുടെയും പിറന്നാൾ മറക്കില്ല. വാട്സാപ്പ് അതിന് ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ജന്മദിനമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വാട്സാപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.
പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ?
മെറ്റ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി വാട്സാപ്പിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക 'ബർത്ത്ഡേ സെക്ഷൻ' വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. വാട്സാപ്പിലെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'WABetaInfo'- ആണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജന്മദിനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ സെക്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജന്മദിനമാകുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും.
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വാട്സാപ്പ് എല്ലാവരുടെയും ജന്മദിനം അറിയുക എന്നാകും. വാട്സാപ്പിൽ ജനനത്തീയതി നൽകിയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ റിമൈൻഡറുകൾ പ്രവർത്തിക്കൂ. ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനനത്തീയതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പുതിയ ഫീച്ചർ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ബർത്ത്ഡേ റിമൈൻഡറുകൾ നൽകാൻ വാട്സാപ്പ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
ഫീച്ചർ എന്നെത്തും?
ഈ ആശയം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിലും, മെറ്റ ഇനിയും വ്യക്തമാക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചനയില്ല. ഈ ഫീച്ചർ നിലവിൽ വികസന ഘട്ടത്തിലായതിനാലും, എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും, എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപായി വാട്സാപ്പ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എതായാലും ഈ ഫീച്ചർ വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം, സുഹൃത്തുക്കളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ സ്വയം ഓർത്തു വെക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്!
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