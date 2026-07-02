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Whatsapp Username Feature: വാട്‌സാപ്പ് യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു; കേന്ദ്രത്തിന്റെ നോട്ടീസിന് മറുപടി

Whatsapp: താൽക്കാലികമായി വാട്സാപ്പ് യൂസർനെയിം പുറത്തിറക്കുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 02, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:21 AM IST
Whatsapp Username Feature: വാട്‌സാപ്പ് യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു; കേന്ദ്രത്തിന്റെ നോട്ടീസിന് മറുപടി
Image Credit: Whatsapp | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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