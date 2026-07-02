ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനും ഫേസ്ബുക്കിനും ടെലിഗ്രാമിനും സമാനമായി വാട്സാപ്പിലും യൂസർനെയിം സംവിധാനം വരുന്നുവെന്ന വാർത്ത വലിയ രീതിയിലാണ് കൗതുകവും ആശങ്കയും ഉയർത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോട്ടീസും വാട്സാപ്പിന് ലഭിച്ചു. ആൾമാറാട്ടം, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ തട്ടിപ്പുകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആശങ്ക അറിയിച്ചത്.
മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീച്ചറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയിക്കാനും നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. എതായാലും വാട്സാപ്പ് ഈ നിർദേശം പാലിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ യൂസർനെയിം സംവിധാനത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം വാട്സാപ്പ് തങ്ങളുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.
ചോദ്യോത്തര രീതിയിലാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ പോസ്റ്റ്. ഇതിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വാട്സപ്പിനെ തട്ടിപ്പുകാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതെസമയം തന്നെ യൂസർനെയിം ഒരു ഓപ്ഷണലായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പറുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം സ്വകാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതി മാത്രമാണ് യൂസർനെയിം സംവിധാനം.
Username reservations are here, as more and more people claim theirs, here’s answers to the top questions you’re asking ⬇️— WhatsApp (@WhatsApp) July 1, 2026
Q: Are usernames mandatory?
A: Nope, they are optional.
Q: What if the username I want isn’t available?
A: There’s a few reasons you might not be able to…
കൂടാതെ സെർച്ച് ബാറിൽ തിരഞ്ഞ് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ സാധിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ യൂസർനെയിം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂടാതെ, 'യൂസർനെയിം കീ' (Username Key) സെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതായത് ആദ്യമായി ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഈ കോഡ് നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കണം. ഇത് അധിക സുരക്ഷാണ് നൽകുക.
അതെസമയം തന്നെ ചില ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ യൂസർനെയിം തന്നെ വാട്സാപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. മെറ്റയുടെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഒരേ ഐഡന്റിറ്റി നിലനിർത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് യൂസർനെയിം മാറ്റാനോ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനോ സാധിക്കും.
കൂടാതെ യൂസർനെയിം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂസർനെയിമിൽ കുറഞ്ഞത് 3 അക്ഷരങ്ങൾ മുതൽ പരമാവധി 35 അക്ഷരങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. ചില യൂസർനെയിം സർക്കാർ, പ്രമുഖ ബിസിനസ്സുകൾ, സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വാട്സാപ്പ് മുൻകൂട്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
ഇതിലും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു, ജനപ്രിയ പേരുകളിൽ അനധികൃത അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമോയെന്നായിരുന്നു സംശയം. എന്നാൽ ഈ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് വാട്സാപ്പ് പറയുന്നത്. കൃത്യമായി വെരിഫൈഡ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ റിസർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
നിലവിൽ സർക്കാരുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ വാട്സാപ്പ് യൂസർനെയിം പുറത്തിറക്കുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
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