വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ഇന്ന് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ്. മൂന്ന് ബില്യൺ ആളുകളാണ് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പ് ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്.
സാധാരണയായി വാട്സപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫോൺ നമ്പറുകളിലൂടെയാണ്. ഫോൺ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ വ്യക്തിയുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോൺ നമ്പർ നൽകാതെ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനും ഫേസ്ബുക്കിനും ടെലിഗ്രാമിനും സമാനനമായി വാട്സാപ്പിലും യൂസർനെയിം സംവിധാനം വരുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിലെത്തും. പുതിയ കോൺടാക്റ്റുകൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയുമായുള്ള ചാറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. യൂസർനെയിം മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഘട്ടങ്ങളായാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
അതെസമയം തന്നെ യൂസർനെയിം ഒരു ഓപ്ഷണലായിരിക്കും. ഫോൺ നമ്പറുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം സ്വകാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതി മാത്രമാണ് യൂസർനെയിം സംവിധാനം. കൂടാതെ സെർച്ച് ബാറിൽ തിരഞ്ഞ് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ സാധിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ യൂസർനെയിം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂടാതെ, 'യൂസർനെയിം കീ' (Username Key) സെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതായത് ആദ്യമായി ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഈ കോഡ് നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കണം. ഇത് അധിക സുരക്ഷാണ് നൽകുക.
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പലരുടെയും വാട്സാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂസർനെയിം റിസർവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. ഇതിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം:
. വാട്സാപ്പ് ആദ്യമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
. 'സെറ്റിങ്സ്' (Settings) ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.
. അതിൽ 'അക്കൗണ്ട്' (Account) ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
. 'യൂസർനെയിം' (Username) എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസർനെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് നൽകുന്ന യൂസർനെയിമുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
. തുടർന്ന് അത് സ്ഥിരീകരിച്ച് (Confirm) റിസർവ് ചെയ്യാം.
ചില ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും തങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ യൂസർനെയിം തന്നെ വാട്സാപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. മെറ്റായുടെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഒരേ ഐഡന്റിറ്റി നിലനിർത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് യൂസർനെയിം മാറ്റാനോ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനോ സാധിക്കും.
യൂസർനെയിം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ:
യൂസർനെയിം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂസർനെയിമിൽ കുറഞ്ഞത് 3 അക്ഷരങ്ങൾ മുതൽ പരമാവധി 35 അക്ഷരങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. ചില യൂസർനെയിം സർക്കാർ, പ്രമുഖ ബിസിനസ്സുകൾ, സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വാട്സാപ്പ് മുൻകൂട്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ ഘട്ടങ്ങളായാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേസമയം ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ 'സെറ്റിങ്സിൽ' (Settings) യൂസർനെയിം ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാകാൻ പലരും ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം.
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