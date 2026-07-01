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WhatsApp Feature: വാട്‌സാപ്പ് ഇനി ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കില്ല; 'യൂസർനെയിം' ഇന്നുതന്നെ റിസർവ് ചെയ്യാം

വാട്‌സാപ്പിൽ ഫോൺ നമ്പർ നൽകാതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം. സുരക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കുന്ന പുതിയ 'യൂസർനെയിം' ഫീച്ചർ. യൂസർനെയിം ഇന്നുതന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:47 PM IST
WhatsApp Feature: വാട്‌സാപ്പ് ഇനി ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കില്ല; 'യൂസർനെയിം' ഇന്നുതന്നെ റിസർവ് ചെയ്യാം
Image Credit: WhatsApp | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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