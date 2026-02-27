English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
WhatsApp web login issues: വാട്സാപ്പ് വെബ്ബിൽ ലോ​ഗിൻ ചെയ്യാനാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതികൾ വ്യാപകമായിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നടപടികളൊന്നും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:20 AM IST
  • വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്
  • ന്ത്യയിലെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ ലോ​ഗിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു

പ്രമുഖ മെസ്സേജിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വാട്സാപ്പിന്റെ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് പതിപ്പായ വാട്സാപ്പ് വെബ്ബ് സാങ്കേതിക തകരാറിലായി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ സാങ്കേതിക തകരാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് സേവനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് വാട്സാപ്പ് വെബ്ബിൽ തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു. പരാതികൾ വ്യാപകമായിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടികളൊന്നും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

തടസ്സം നേരിട്ട സമയം

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8:37-ഓടെയാണ് ലോ​ഗിൻ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. 10 മണിയോടെ തകരാർ രൂക്ഷമാവുകയും 'ഡൗൺ ഡിറ്റക്ടർ' (Down Detector) വെബ്സൈറ്റിൽ നിരവധി പരാതികൾ എത്തുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ 9:52 ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തി.

പ്രശ്നം നേരിടുന്നത് ആർക്കെല്ലാം

നിലവിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയതായി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും സൈൻ-ഔട്ട് ആയവർക്കും ലോ​ഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും വെബ് പതിപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓഫീസുകളിലെ ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കുമായി വാട്സാപ്പ് വെബ്ബിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയുമാണ് സാങ്കേതിക തകരാ‍ർ കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം

സേവനത്തിലുണ്ടായ ഈ അപ്രതീക്ഷിത തടസ്സത്തെക്കുറിച്ച് വാട്‌സ്ആപ്പിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റാ (Meta) ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലോ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ വഴിയോ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ അത് എപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

