  • Iphone Pocket: ഇതൊക്കെ ആര് വാങ്ങാനാ? ആപ്പിളിൻ്റെ 20,000 രൂപയുടെ ഐഫോൺ പോക്കറ്റിന് വൻ വിമർശനം

ഐഫോൺ കൊണ്ട് നടക്കാനായി പുതിയ 'ഐഫോൺ പോക്കറ്റ്' പുറത്തിറക്കി ആപ്പിൾ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 13, 2025, 05:58 PM IST
  • ഇസ്സെ മിയാകെയുടെ മിയാകെ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെയും, ആപ്പിളിൻ്റെയും പുതിയ കൊളാബായാണ് ഐഫോൺ പോക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്.
  • 230 ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഇവക്ക് 20,000 രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ.

ഐഫോൺ കൊണ്ട് നടക്കാനായി പുതിയ 'ഐഫോൺ പോക്കറ്റ്' പുറത്തിറക്കി ആപ്പിൾ. ഇസ്സെ മിയാകെയുടെ മിയാകെ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെയും, ആപ്പിളിൻ്റെയും പുതിയ കൊളാബായാണ് ഐഫോൺ പോക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. ആപ്പിളിൻ്റെ മുൻ സിഇഒ ആയിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ, പ്രശസ്തമായ ടർട്ടിൽ നെക്ക് ടോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യത് ഇസ്സെ മിയാകിയാണ്. 230 ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഐഫോൺ പോക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കിയതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ വൻ ട്രോളുകൾ നേരിടുകയാണ്. 

മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എഐ സവിഷേത മെച്ചമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഐഫോൺ വില കൂടിയ ഐഫോൺ പോക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആപ്പിളിനെ ഉപഭോക്താക്കൾ പരിഹസിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇതോടൊപ്പം പോളിഷിംഗ് ക്ലോത്തും പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ഇവക്ക് 1800 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്.ഇത് വിപണിയിലെ മറ്റ് മൈക്രോഫൈബർ തുണികളെക്കാളും അധികം തുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രശസ്ത ഡിസൈനർ ഇസ്സെ മിയാകെയോടുള്ള ബഹുമാനാർഥം ഐഫോൺ പോക്കറ്റിനെ പ്രശംസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Iphone PocketApple

