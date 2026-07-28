X Money: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിംഗിലേക്ക്; 'എക്സ് മണി'യുമായി എലോൺ മസ്ക്

എലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സ് പുതിയ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്നു. 'എക്സ് മണി' (X Money) എന്ന പേരിൽ ഒരു ആപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ കമ്പനി ആലോചിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബാങ്കിംഗ്, പേയ്മെന്റ് എന്നീ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് പുതിയ ആപ്പ്.
എക്സിനെ സോഷ്യൽ ആപ്പ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മസ്കിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എക്സ് മണി. നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എക്സ് മണി ലഭ്യമാകുക. 2022-ൽ എലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
പിയർ-ടു-പിയർ പേയ്മെന്റുകൾ, ബിൽ പേയ്മെന്റുകൾ, ഫിസിക്കൽ വിസ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഡയറക്ട് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനും, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും, ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കാനും, ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എക്സ് മണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ
വ്യത്യസ്ത ബാങ്കിംഗ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം, എക്സ് ആപ്പിൽ നേരിട്ട് പണം അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അർഹരായ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷനാണ് എക്സ് മണി. ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, എക്സ് കാർഡും ഇതിൽ ചേർക്കാം. ഇത് വിസയിൽ നിന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ എക്സ് മണി അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം.
ക്യാഷ്ബാക്കും എടിഎം ആക്സസും
വിസ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് സമാനമാണ് എക്സ് കാർഡ് എങ്കിലും ഇത് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അർഹമായ പർച്ചേസുകൾക്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് 3 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും. ചാർജുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എക്സ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആപ്പിൾ പേ, ഗൂഗിൾ പേ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകൾക്കും ഈ കാർഡ് അനുയോജ്യമാണ്. ഇത് ഓൺലൈനിലും കടകളിലും കോൺടാക്റ്റ്ലെസ് പേയ്മെന്റുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകളും ഫിസിക്കൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ നീക്കം, ദൈനംദിന പർച്ചേസുകൾക്കായുള്ള ബാങ്കിംഗ് ആപ്പ് രംഗത്ത് എക്സിനെ ശക്തമാക്കും.
പ്രീമിയം വരിക്കാർക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലുകളുമായി എക്സ് മണി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എക്സ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അർഹമായ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് 6 ശതമാനം വരെ വാർഷിക വരുമാനം ലഭിക്കും. അതേസമയം, ഡയറക്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്രീമിയം വരിക്കാർക്കും ഇതേ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഡയറക്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് വഴി ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സാധാരണയേക്കാൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ പണം ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. എക്സിന്റെ പ്രീമിയം സേവനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വരിക്കാരെ ആകർഷിക്കാനും പുതിയ ബാങ്കിംഗ് സേവനത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കമ്പനി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക്
എലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്റർ എറ്റെടുത്ത ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഫിനാൻസ്, പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ക്രിയേറ്റർ മോണിറ്റൈസേഷൻ, വീഡിയോ ഉള്ളടക്കം, വലിയ കുറിപ്പുകൾ, ഗ്രോക്ക് വഴിയുള്ള എഐ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെല്ലാം എക്സിൽ ഇതിനോടകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇടപഴകാനും ക്രിയേറ്റർമാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒരൊറ്റ ആപ്പിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ധനകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഏകീകൃത അനുഭവം നൽകുക എന്നതാണ് എക്സ് മണിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഡിജിറ്റൽ പർച്ചേസുകൾ, ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് ടിപ്പ് നൽകൽ, ഇ-കോമേഴ്സ്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പേയ്മെന്റുകൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഭാവിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പേയ്മെന്റുകൾ സഹായിച്ചേക്കാം.
'എക്സ് മണി' എന്നെത്തും?
അമേരിക്കയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് എക്സ് മണി ആദ്യം ലഭ്യമാകുക. കൃത്യമായ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം, അമേരിക്കയിലെ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളിലേക്കും ഇത് ലഭ്യമാകും. ഈ സേവനം എപ്പോഴാണ് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
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