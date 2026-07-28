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X Money: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിംഗിലേക്ക്; 'എക്സ് മണി'യുമായി എലോൺ മസ്ക്

Elon Musk: 'എക്സ് മണി'യുമായി എലോൺ മസ്കിന്റെ എക്സ്. എക്സ് പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:00 PM IST
X Money: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിംഗിലേക്ക്; 'എക്സ് മണി'യുമായി എലോൺ മസ്ക്
Image Credit: X Money | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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