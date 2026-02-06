English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Accident Infront of Trivandrum club: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനു മുന്നിലെ അപകടം: യുവാക്കളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് നടന്‍ മണിയന്‍പിള്ള രാജുവിന്റെ കാര്‍; നിർത്താതെ പോയത് പേടിച്ചിട്ട്!

Accident Infront of Trivandrum club: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനു മുന്നിലെ അപകടം: യുവാക്കളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് നടന്‍ മണിയന്‍പിള്ള രാജുവിന്റെ കാര്‍; നിർത്താതെ പോയത് പേടിച്ചിട്ട്!

രജിസ്‌ട്രേഷൻ രേഖയിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ സുധീർ കുമാർ രാജു എന്നാണ്. ഇതാണ് നടന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 6, 2026, 08:53 AM IST
  • ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനുമുന്നിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയ കാർ ഓടിച്ചത് താൻ തന്നെയെന്ന് നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജു
  • ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന തന്റെ വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ വളരെ വേഗത്തില്‍ വന്ന ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

Accident Infront of Trivandrum club: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനു മുന്നിലെ അപകടം: യുവാക്കളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് നടന്‍ മണിയന്‍പിള്ള രാജുവിന്റെ കാര്‍; നിർത്താതെ പോയത് പേടിച്ചിട്ട്!

തിരുവനന്തപുരം: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനുമുന്നിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയ കാർ ഓടിച്ചത് താൻ തന്നെയെന്ന് നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജു. ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന തന്റെ വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ വളരെ വേഗത്തില്‍ വന്ന ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 

Also Read: യുവനടി അഞ്ജു കൃഷ്ണയടക്കം എട്ടുപേർ ലഹരിമരുന്നുമായി ചെന്നൈയിൽ പിടിയിൽ

വാഹനം നിര്‍ത്താതെ പോയത് ഭയം കൊണ്ടാണെന്നും ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുമെന്നും മണിയന്‍പിള്ള രാജു പറഞ്ഞു. അപകട സമയത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെന്നും നടന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് സാരമായ പരിക്കേട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇവർ ചികിത്സയിലാണ്.

ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ട്രിവാന്‍ഡ്രം ക്ലബിന് മുന്നിൽ അപകടം നടന്നത്. KL 01 CJ 04 എന്ന  നമ്പറുള്ള കാറാണ് അപടക്കമുണ്ടാക്കിയത്. രജിസ്‌ട്രേഷൻ രേഖയിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ സുധീർ കുമാർ രാജു എന്നാണ്.   ഇതാണ് നടന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. പോലീസ് രാത്രി തന്നെ നടന്‍റെ വീട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ്‌ ചെയ്ത നിലയിലുമായിരുന്നു. 

Also Read: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക

അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ നിവേദിത് കൃഷ്ണ, സൂരജ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. നിവേദിതിന്‍റെ കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂരജിന്റെ നട്ടെല്ലിന് പരിക്കുണ്ട്. ഒരാൾ കിംസ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റേയാൾ എസ് മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ മണിയന്‍പിള്ള രാജു ഇന്ന് സ്റ്റേഷനില്‍ ഹാജരായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഹാജരാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലാണ്. 
അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാറുമായി എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇക്കാര്യം പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Maniyanpilla RajuManiyanpilla Raju Car AccidentTrivandrum Club Accident NewsActor Maniyanpilla Raju AccidentThiruvananthapuram Road Accident

