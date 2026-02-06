Accident Infront of Trivandrum club: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിന് മുന്നിലെ അപകടം: മണിയൻപിളള രാജുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനുമുന്നിലെ അപകടത്തിൽ മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നടന്റെ വാഹനം കണ്ടെത്തും എന്നാണത് പോലീസ് പറയുന്നത്.
Also Read: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനു മുന്നിലെ അപകടം: യുവാക്കളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് നടന് മണിയന്പിള്ള രാജുവിന്റെ കാര്; നിർത്താതെ പോയത് പേടിച്ചിട്ട്!
വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വാഹനം എവിടെയെന്ന് പറയാമെന്ന് മണിയന്പിളള രാജു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബൈക്ക് തന്റെ വാഹനത്തില് വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മണിയൻപിളള പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതര വീഴ്ച്ചയുണ്ടായതായി ആരോപണമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ദൃക്സാക്ഷി മൊഴിയടക്കം പുറത്തുവന്നിട്ടും പ്രതിയെ പിടിച്ചില്ലെന്നും പോലീസ് നടന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തുവെന്നുമാണ് ആരോപണം. മാത്രമല്ല അപകടമുണ്ടാക്കിയ നടന്റെ വണ്ടി ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനും പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
കുറച്ചു മുൻപേ മണിയൻപിളള രാജു പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഹാജരായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഹാജരായത്. ബൈക്ക് തന്റെ വാഹനത്തില് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിര്ത്താതെ പോയതെന്നുമാണ് മണിയന്പിളള രാജു പറഞ്ഞത്. അപകടം നടന്നയുടന് തന്നെ ആംബുലന്സ് എത്തിക്കാന് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും വാഹനം സ്റ്റേഷനില് ഹാജരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: വി.ഡി. സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് തുടക്കം
ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ട്രിവാന്ഡ്രം ക്ലബിന് മുന്നിൽ അപകടം നടന്നത്. KL 01 CJ 04 എന്ന നമ്പറുള്ള കാറാണ് അപടക്കമുണ്ടാക്കിയത്. രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖയിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ സുധീർ കുമാർ രാജു എന്നാണ്. ഇതാണ് നടന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. പോലീസ് രാത്രി തന്നെ നടന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലുമായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ നിവേദിത് കൃഷ്ണ, സൂരജ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. നിവേദിതിന്റെ കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂരജിന്റെ നട്ടെല്ലിന് പരിക്കുണ്ട്. ഒരാൾ കിംസ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റേയാൾ എസ് മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തില്പ്പെട്ട ബൈക്ക് ഫയര്ഫോഴ്സ് എത്തി റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.