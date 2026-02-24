English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sexual Assault Case Against Actor Siddique: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ്: സിദ്ദിഖിന് യുഎഇ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി, പാസ്‌പോർട്ട് തിരികെ നൽകി

നടനെതിരായ കേസിൽ പോലീസ് നേരത്തെ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 24, 2026, 04:04 PM IST
  • നടൻ സിദ്ദിഖിന് യുഎഇ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി
  • ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ പ്രതിയായതിനെ തുടർന്ന് സിദ്ദീഖിന് യാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു

  1. Actor Siddique Interrogation: ബലാത്സംഗ കേസിൽ നടൻ സിദ്ദിഖിനെ ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും‌!

തിരുവനന്തപുരം: നടൻ സിദ്ദിഖിന് യുഎഇ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി. ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ പ്രതിയായതിനെ തുടർന്ന് സിദ്ദീഖിന് യാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. 

Also Read: വൈറ്റില കൊലപാതകം: കൊല്ലപ്പെട്ടത് കോട്ടയം സ്വദേശിനി; കൊലപ്പെടുത്തി ട്രാക്കിൽ തള്ളിയെന്ന് പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് നടന് വിദേശ യാത്രാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഒപ്പം യാത്രയ്ക്കായി പാസ്‌പോർട്ടും തിരികെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷാർജയിൽ 'രാജകീയം' എന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് കോടതി യാത്രാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശേഷം മാർച്ച് 31 ന് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ കോടതിയിൽ നൽകണം.

സുപ്രീംകോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടന് പാസ്പോർട്ട് കോടതി നൽകിയത്. ബലാത്സംഗ കേസിൽ രാജ്യം വിടുന്നത് തടയാൻ പാസ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നതാണ്. സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു സിദ്ദീഖ് യുവനാഡിയെ പീഡിപ്പിയ്ച്ചതെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

Also Read: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും

2016 ജനുവരി 28 നായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ മസ്‌ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ സിദ്ദീഖ് നടിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു നടിയുടെ പരാതി. തങ്ങൾ നിള തിയേറ്ററിൽ സിദ്ദീഖ് അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ പ്രിവ്യുവിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് കണ്ടതെന്നും തുടർന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സിനിമയുടെ ചർച്ചയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ വരുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നടി പൊലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പരാതിക്കാരിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് കണ്ടിരുന്നതായി സിദ്ദീഖും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നടി പരാതിയില്‍ പറയുന്ന ദിവസം സിദ്ദിഖ് ഹോട്ടലില്‍ താമസിച്ചിരുന്നതായും അന്നേ ദിവസം പരാതിക്കാരി ഹോട്ടലില്‍ എത്തിയിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.  കൂടാതെ സിദ്ദിഖ് നടിക്ക് അയച്ച സന്ദേശം അടക്കമുള്ള തെളിവുകള്‍ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

