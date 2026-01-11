English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Amit Shah: എൻഡിഎ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടാൻ അമിത് ഷാ തിരുവനന്തപുരത്ത്; പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തും

ഇന്നലെ രാത്രി 11:15 ഓടെയാണ് അമിത് ഷാ തിരുവനനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 11, 2026, 10:25 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: അമിത് ഷാ തിരുവനന്തപുരത്ത്.  നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇന്ത്യ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അമിത് ഷാ എത്തിയത്.  

Also Read: രാഹുലിനെ തള്ളി കോൺഗ്രസ്; എംഎൽഎയുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്ന് ഡിസിസി അദ്ധ്യക്ഷൻ

ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ അമിത് ഷാ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തും.  രാവിലെ 11 മണിക്ക് ബിജെപി ജനപ്രതിനിധികളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ശേഷം വൈകുന്നേരം കോർകമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും പങ്കെടുക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന തീയതിയും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി 11:15 നാണ് അമിത് ഷാ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ്ജ് കുര്യൻ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ചേർന്നാണ് അമിത് ഷായെ സ്വീകരിച്ചത്. 

 

