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Trivandrum Anna Murder Case: തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മ മകളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത് വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ

Anna Murder Case: കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ക്രിസ്റ്റിയെ മലയിൻകീഴ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 11, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:24 AM IST
Trivandrum Anna Murder Case: തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മ മകളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത് വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Trivandrum Anna Murder Case: തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മ മകളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത് വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ
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