/Trivandrum Anna Murder Case: തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മ മകളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത് വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: മലയൻകീഴിൽ ഒരു വയസുള്ള മകളെ അമ്മ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നത് അവരുടെ നാലാം വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അഭിജിത്-ക്രിസ്റ്റി ദമ്പതികളുടെ ഒരുവയസുള്ള മകൾ അന്നയാണ്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ മലയിൻകീഴ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റിയുടെ പദ്ധതിയെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകുനേരം നാലുമണിയോടെ മലയിൻകീഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഒറ്റയിൽ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള വീട്ടിലായിരുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ക്രിസ്റ്റിയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഏറെനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തുകാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് അഭിജിത്തിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ജസീന്ത വാതിലിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ജസീന്ത കണ്ടത് തറയിൽ അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയാണ്. എന്തുപറ്റിയെന്ന് ജസീന്ത ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞത്.
ശേഷം തറയിൽ അറയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത് ജസീന്ത പുറത്തേക്ക് ഓടി നിലവിളിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടുകാർ കാര്യമറിയുന്നത്. ഉടൻതന്നെ കുട്ടിയെ വിളവൂർക്കൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബ പ്രശ്നനമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രൂരകൃത്യത്തിന് ക്രിസ്റ്റി മുതിർന്നത് എന്നാണ്. കുറച്ചുനാളായി സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റി കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ക്രിസ്റ്റിയോടുള്ള ഭർത്താവ് അഭിജിത്തിന്റെ സംശയവും ഇതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസിന് വീട്ടിൽ വളർത്തു നായ്ക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിനകത്തു പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശേഷം ബന്ധുക്കൾ എത്തി നായ്ക്കളെ മാറ്റിയശേഷമാണ് അവർ അകത്തുകയറിയത്. തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ക്രിസ്റ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും മലയിൻകീഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി.
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