Organ Donation: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മരണാനന്തര അവയവദാനം; വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ജിജിന്റെ 5 അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മരണാനന്തര അവയവദാനം. ഇത്തവണ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കിളിമാനൂർ സ്വദേശി ജിജിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
വൃക്ക, കരള്, ഹൃദയം, പാന്ക്രിയാറ്റിക് ഗ്രന്ഥി, കോര്ണിയ എന്നീ അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വച്ചാണ് ജിജിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചത്. ജിജിൻ ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ക്ലാർക്ക് ആയിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു ജിജിൻ അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.
കല്ലമ്പലത്തിന് സമീപം തോട്ടയ്ക്കാട് വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ ജിജിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ചതിനെ തടുർന്ന് ജിജിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
