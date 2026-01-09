English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹം രണ്ടര വർഷമായി സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 9, 2026, 01:11 PM IST
  • പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ
  • മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ കെ ഷിബുമോൻ ആണ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ.  മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ കെ ഷിബുമോൻ ആണ്. 

Also Read: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ വാഹനാപകടം; 7 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹം രണ്ടര വർഷമായി സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഷിബു പുതിയ വീട് നിർമാണം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുണ്ട്. 

Also Read: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തുടർന്നുള്ള പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം വീട്ടുകാര്‍ക്ക് വിട്ട് നല്‍കും.

 

