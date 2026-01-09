തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ. മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ കെ ഷിബുമോൻ ആണ്.
Also Read: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ വാഹനാപകടം; 7 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
കിടപ്പുമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹം രണ്ടര വർഷമായി സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഷിബു പുതിയ വീട് നിർമാണം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുണ്ട്.
Also Read: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല് കോളജിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം വീട്ടുകാര്ക്ക് വിട്ട് നല്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.