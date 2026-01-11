Rahul Mamkootathil Arrest: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി നിയമസഭ

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതോടെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നിയമസഭ.
രാഹുലിന്റെ വിഷയം എത്തിക്സ് ആന്റ് പ്രിവില്ലേജസ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അയോഗ്യത നടപടിക്ക് നിയമോപദേശം തേടുമെന്നും. തുടർച്ചയായി പരാതികൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും സ്പീക്കർ പ്രതികരിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു സ്പീക്കർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി 12:30 നാണ് രാഹുലിനെ പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പിന്നീട് പത്തനംതിട്ട എആർ ക്യാംപിലെത്തിച്ചു.
ഇതിനിടയിൽ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐയും യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് രാഹുലിനെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയത്. ആശുപത്രിയിൽ വലിയ പോലീസ് സന്നാഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയാൻ പോലീസിനായില്ല. തുടർന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുലിനെ പുറത്തിറക്കാനായിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള രണ്ട് കവാടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ നിലയുറപ്പിച്ചത് പോലീസിന് പണിയായി.
