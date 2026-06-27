/Attukal Aarti Suicide case: ഭർതൃപീഡനം; ആറ്റുകാലിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാലിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ. വർക്കല സ്വദേശി ആരതിയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭർതൃപീഡനമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.
സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെയായിരുന്നു. ആരതിയെ ഭർത്താവ് ക്രൂരമായി ഉപദേവിക്കുമെന്നും അതാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്നുമുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ പലതവണ ഭർത്താവ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആരതി അമ്മയുടെ വാട്സ്ആപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ആരതിയെ വീടിനുള്ളിൽ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആരതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.
ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ആറ്റുകാലിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ആരതിയും ഭർത്താവ് അതുലും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു മൂന്നുമാസം ആയതുമുതൽ അതുൽ ആരതിയെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
ഭർത്താവിനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിനും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്കും പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആരതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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