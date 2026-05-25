/Banned Tobacco Products Seized: ബാലരാമപുരം ഉച്ചക്കടയിൽ നിന്നും വൻ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്ന ശേഖരം പിടികൂടി

4000 കിലോയിൽ അധികം വരുന്ന നിരോധിത പുകയില ഉല്പന്നങ്ങളാണ് ഉച്ചക്കടയിൽ നിന്നും എസ്സിസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.
തിരുവനന്തപുരം: ബാലരാമപുരം ഉച്ചക്കടയിൽ നിന്നും വൻ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി . എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻ്റ് ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയും നെയ്യാറ്റിൻകര എക്സൈസ് റെയ്ഞ്ച് പാർട്ടിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പിടിവീണത്
ഇവിടെ നിന്നും 4000 കിലോയിൽ അധികം വരുന്ന നിരോധിത പുകയില ഉല്പന്നങ്ങളാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബീമാപള്ളി സ്വദേശിയായ അമീൻ എന്നയാളെയും, ലഹരി മരുന്നുകൾ കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറും എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവർ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പുഞ്ചക്കരിയിൽ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നിരോധിത പുകയില ഉല്പന്നങ്ങളായ ശംഭു, ഗണേഷ് തുടങ്ങിയവ കണ്ടെടുത്തു. പരിശോധനയിൽ അസിസ്റ്റൻ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് രമേഷ് കുമാർ, എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻ്റ് ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.