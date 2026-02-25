English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് ഫെബ്രുവരി 23 ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ  തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 25, 2026, 03:59 PM IST
  • മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല
  • അന്നേ ദിവസത്തെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബെവ്കോ മദ്യശാലകൾക്ക് അവധി നൽകണമെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബെവ്കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ മുഴുവന്‍ അടക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബെവ്കോ എംപ്ലോയീസ് സംഘ് രംഗത്ത്.  മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല.

Also Read: കുടുംബം തകർക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, പ്രകോപനം, അരുംകൊല; വൈറ്റില കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ചുരുളഴിയുന്നു

അന്നേ ദിവസത്തെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബെവ്കോ മദ്യശാലകൾക്ക് അവധി നൽകണമെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബെവ്കോ എംപ്ലോയീസ് സംഘ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെവ്കോ എംഡിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ദിനത്തിൽ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഡ്രൈ ഡേയാണ്.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് ഫെബ്രുവരി 23 ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ  തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം ദേവിയെ കാപ്പ് കെട്ടി കുടിയിരുത്തി. കുത്തിയോട്ട വ്രതത്തിന്റെ ആരംഭം ഇന്ന് മുതൽ നടക്കും.

പൊങ്കാലയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കലാപരിപാടികളുടെ  ഉദ്‌ഘാടനം മോഹൻലാൽ നിർവഹിച്ചു.  

Also Read: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

പൊങ്കാലയ്ക്ക് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്‌ടറേറ്റ് നിർദ്ദേശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മഹോത്സവൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലും ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ, താൽക്കാലിക വാണിജ്യ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടറേറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ശ്രീകല ആർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

