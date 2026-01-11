Kattakada Accident: അരുവിക്കുഴിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിനടിയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അപകടം

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കട കള്ളിക്കാട് അരുവിക്കുഴിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിനടിയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അപകടം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. എതിരെ വരുന്ന ബസ്സിനെ കണ്ട് അപകടം മനസ്സിലാക്കി ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവ് ബൈക്കിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടി രക്ഷപെട്ടതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു.
ബൈക്ക് റോഡിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങി ബസിനടിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൊടും വളവിൽ ബൈക്ക് വരവെയാണ് പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ നെയ്യാർ ഡാമിലേക്ക് വരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കാണുന്നത് തൽക്ഷണം യുവാവ് ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു റോഡിൻ്റെ വശത്തേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഈ സമയം യുവാവിൻ്റെ വരവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് യുവാവിനെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്രൈവർ ബസ് പരമാവതി റോഡിൻ്റെ വശത്തേക്ക് ചേർന്ന് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ബസ് ഡ്രൈവറുടെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയും യുവാവിൻ്റെ ചടുലമായ പ്രവൃത്തിയും വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി. അതേസമയം ബൈക്കിന് പിന്നാലെ വന്ന മറ്റൊരു സ്കൂട്ടർ യാത്രിക സംഭവം കണ്ട് ഭയന്നു വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയതിലൂടെ സ്കൂട്ടർ മറിയുകയും യുവതിക്ക് നേരിയ പരിക്ക് സംഭവിക്കുകയുമുണ്ടായി.
നടന്നത് വലിയ ഒരു അപകടമാണെങ്കിലും കൂടുതൽപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കാതെയും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത് ബസ് ഡ്രൈവറുടെയും സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ്റെയും തൽസമയ മനസനിധ്യവും പ്രവർത്തിയും ആണ്.
