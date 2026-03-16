Kilimanoor Motorcycle Accident: ബൈക്ക് ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സംഭവം നടന്നത് കിളിമാനൂരിലാണ്.
കിളിമാനൂർ സ്വദേശികളായ സഹോദരങ്ങളായ അബി, അഭിഷേക് എന്നിവർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ദാരുണാന്ത്യം ഉണ്ടായത്. അപകടം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ആറരയോടെയാണ്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് ഓടയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പഠനാവശ്യമായുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്കായി അഭിഷേകിനെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാക്കാൻ പോകും വഴിയാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടം നടന്ന ഉടൻതന്നെ പ്രദേശവാസികൾ ഇവരെ കേശവദാസപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
നിലവിൽ ഇരുവരുടേയും മൃതദേഹാഹമ് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്. ഇൻക്വിസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും പി[ഓസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനും ശേഷം ഇവരുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
