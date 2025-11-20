English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Drugs Seized: നാല് ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ബ്രൗൺ ഷു​ഗർ; കാട്ടാക്കടയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

Drugs Seized: നാല് ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ബ്രൗൺ ഷു​ഗർ; കാട്ടാക്കടയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

Brown Sugar Seized: വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി സാദി അഹമ്മദ് (24) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 95.912 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷുഗറും 22.747 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 20, 2025, 12:05 PM IST
  • പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രൗൺഷുഗറിന്റെ വിപണി വില ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം വരും
  • സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എക്‌സൈസ് അറിയിച്ചു

Read Also

  1. Kakkanad Drugs Case: കാക്കനാട്ടെ ലഹരിമരുന്ന് അട്ടിമറി,എക്സൈസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

Trending Photos

Mahadhani Rajayoga 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
7
surya gochar 2025
Mahadhani Rajayoga 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
Amla Yog: അമല യോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് സർവ്വഭാഗ്യങ്ങളും!
6
Astrology news
Amla Yog: അമല യോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് സർവ്വഭാഗ്യങ്ങളും!
Mangal Gochar 2025: ചൊവ്വ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും!
5
Mangal Gochar
Mangal Gochar 2025: ചൊവ്വ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും!
Bengali Style Egg Curry: നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തയാറാക്കാം; ഈസിയാണ് ഈ ബം​ഗാളി സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറി
7
Egg Curry
Bengali Style Egg Curry: നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തയാറാക്കാം; ഈസിയാണ് ഈ ബം​ഗാളി സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറി
Drugs Seized: നാല് ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ബ്രൗൺ ഷു​ഗർ; കാട്ടാക്കടയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ ബ്രൗൺഷുഗറും കഞ്ചാവും പിടികൂടി. കാട്ടാക്കട - നെയ്യാറ്റിൻകര റോഡിൽ കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡ് സമീപം സംശയാസ്പദമായി നടന്ന് പോകുകയായിരുന്ന ഒരാളെ തടഞ്ഞ് പരിശോധിക്കവേയാണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി സാദി അഹമ്മദ് (24) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പായ്ക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് 95.912 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷുഗറും 22.747 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രൗൺഷുഗറിന്റെ വിപണി വില ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമെന്ന് എക്സൈസ് വിലയിരുത്തുന്നു.

യുവാവ് എങ്ങനെയാണ് കാട്ടാക്കടയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും താമസമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നും എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. കൂടാതെ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വലിയ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണോയെന്നതും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എക്‌സൈസ് അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Drugs seizedമയക്കുമരുന്ന്

Trending News