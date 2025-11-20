തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ ബ്രൗൺഷുഗറും കഞ്ചാവും പിടികൂടി. കാട്ടാക്കട - നെയ്യാറ്റിൻകര റോഡിൽ കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡ് സമീപം സംശയാസ്പദമായി നടന്ന് പോകുകയായിരുന്ന ഒരാളെ തടഞ്ഞ് പരിശോധിക്കവേയാണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി സാദി അഹമ്മദ് (24) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന പായ്ക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് 95.912 ഗ്രാം ബ്രൗൺഷുഗറും 22.747 ഗ്രാം കഞ്ചാവുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രൗൺഷുഗറിന്റെ വിപണി വില ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമെന്ന് എക്സൈസ് വിലയിരുത്തുന്നു.
യുവാവ് എങ്ങനെയാണ് കാട്ടാക്കടയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും താമസമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നും എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. കൂടാതെ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വലിയ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണോയെന്നതും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.
