/Nedumangad Toddler Death: ഒന്നര വയസുകാരന്റെ തല ഭിത്തിയിലടിച്ച് കൊന്നു; തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് നാട്ടുകാർ

Nedumangad child death: സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള വൻ ജനക്കൂട്ടം കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷ ഭേദിച്ച് പ്രതിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് പനവൂരിൽ ഒന്നര വയസ്സുകാരനായ അർഷിത് ക്രൂരമർദനമേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടാനച്ഛൻ അഷ്കറുമായി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ പ്രതിയെ പനവൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ ജനരോഷം ഇരമ്പിയാർത്തു. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള വൻ ജനക്കൂട്ടം കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയും ഭേദിച്ച് പ്രതിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയും ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനങ്ങൾ അക്രമാസക്തരായതോടെ പ്രതിയെ പോലീസ് അതിവേഗം വീടിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി. മിനിറ്റുകൾക്കകം തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി പോലീസ് സംഘം ഇവിടെനിന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാർ നാട്ടുകാർ അടിച്ചുതകർത്തു. കുഞ്ഞിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മ അഖിലയെയും രണ്ടാനച്ഛൻ അഷ്കറിനെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അഖിലയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് അഖിൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അഖില അഷ്കറുമൊന്നിച്ച് താമസം തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി പനവൂരിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം. നാട്ടുകാരുമായി ഇവർക്ക് യാതൊരു സമ്പർക്കവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാമായിരുന്നെന്നും അടുത്തിടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഇരു കൈകളിലും പ്ലാസ്റ്ററിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നെന്നും അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അഷ്കർ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാരാണ് അഖിലയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ വിവരമറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുഞ്ഞിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും പാതി കരിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും അഖില എഴുതിയതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കുറിപ്പും സ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും നാട്ടുകാർ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല.
അതേസമയം, നെടുമങ്ങാട്ടെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം ഏറെ ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദുകൃഷ്ണ പ്രതികരിച്ചു. അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത്. കുറ്റവാളികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പഴുതടച്ച നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വകുപ്പ് കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
