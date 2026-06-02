/Kattakad News: രക്ഷിതാക്കൾ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകിയില്ല; പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി

തിരുവനന്തപുരം: മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ വിലക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കാട്ടാക്കട പിആർ വില്യം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയും കുറ്റിച്ചൽ അരികിൽ അഭിലാഷ് ഭവനിൽ അഭിലാഷിന്റെ മകനുമായ വൈകാശ് ആണ് മരിച്ചത്.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിലെ മുറിയിൽ ഷാൾ കഴുത്തിൽ കുരുക്കി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ് വൈകാശിനെ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ മാതാപിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഇന്നലെ വൈകാശ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലും ട്യൂഷൻ സെന്ററിലും മാതാപിതാക്കൾ എത്തിയപ്പോൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി മൊബൈൽ ഫോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മാതാവ് നൽകിയില്ല. പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തിയ പിതാവിനോടും ഫോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹവും നൽകിയില്ല. ഇതിൽ മനംനൊന്ത വൈകാശ് രാത്രി 9.30 ഓടെ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
ശേഷം രാത്രി 10.45 ഓടെ മാതാപിതാക്കൾ വാതിലിൽ മുട്ടിയെങ്കിലും വൈകാശിന്റെ പ്രതികരണമില്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഷാളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് അയൽവാസികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
വൈകാശിന്റെ മൃതദേഹം കാട്ടാക്കടയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ നെയ്യാർഡാം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
