/CMRL മാസപ്പടി കേസ്: വീണയുടെയും സിഎംആർഎൽ ഉടമകളുടെയും മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യം

തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിൽ വീണയുടെയും സിഎംആർഎൽ ഉടമകളുടെയും മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യമുള്ളതായി ഇഡി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ മൊഴികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇഡി.
എസ്എഫ്ഐഒ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം വരാനിരിക്കെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ അന്വേഷണം തുടരാനാണ് ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഇന്നലെ സിഎംആർഎൽ എംഡി ശരൺ കർത്തയെ ഇഡി ഇന്നലെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വീണയെ രണ്ടു വട്ടം ചഡയം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ശരൺ കർത്തയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തത്.
സിഎംആർഎല്ലിന് എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത് എന്നതിൽ വീണയുടെയും കമ്പനി ഉടമകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകിയ മൊഴിയിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി എസ്എംആർഎൽ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
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