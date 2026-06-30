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CMRL മാസപ്പടി കേസ്: വീണയുടെയും സിഎംആർഎൽ ഉടമകളുടെയും മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യം

CMRL Case: മാസപ്പടി കേസിൽ വീണയുടെയും സിഎംആർഎൽ ഉടമകളുടെയും മൊഴി ഇഡി വീണ്ടും പരിശോധിക്കും.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:55 AM IST
CMRL മാസപ്പടി കേസ്: വീണയുടെയും സിഎംആർഎൽ ഉടമകളുടെയും മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യം
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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