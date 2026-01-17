English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bus Accident: തിരുവന്തപുരത്ത് കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്; ഒ‌രാളുടെ നില ​ഗുരുതരം

Bus Accident Thiruvananthapuram: തൃശൂർ സഹൃദയ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സന്ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട സംഘം സ‍ഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 17, 2026, 06:54 AM IST
  • ബസിൽ 42 വിദ്യാർഥികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്
  • 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോ‍ർട്ടുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് മറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആറ്റിങ്ങൽ നാവായിക്കുളത്ത് വച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. തൃശൂർ സഹൃദയ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സന്ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട സംഘമാണ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.30-ഓടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന 42 വിദ്യാർഥികളിൽ 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് റോഡരികിലെ വീടിന് സമീപത്തേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ശരീരത്തിൽ കമ്പി തുളച്ചുകയറി ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ വിദ്യാർഥിയുടെ ആരോഗ്യനില ​ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Bus accidentThiruvananthapuram

