Kerala Assembly Election: 200 കോടിയുടെ ബംഗ്ലാവ് മറച്ചുവെച്ചു; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ പരാതിയുമായി കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തികൾ മറച്ചുവെച്ചതായി പരാതി നൽകി കോൺഗ്രസ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കാണ് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയത്.
പരാതിയിൽ പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നേമം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ബെംഗളൂരുവിലെ 200 കോടിയുടെ ബംഗ്ലാവിന്റെ കാര്യം മറച്ചുവെച്ചു എന്നാണ്. 49000 അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പടികൂട്ടർ ബംഗ്ലാവാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്നാണ് പരാതി.
കോൺഗ്രസ് നികുതിരേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വിലകൂടിയ പ്രദേശത്താണ് ഈ കെട്ടിടം ഉള്ളതെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ കാര്യം 2024 ലെ സമയത്ത് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നേമത്ത് നൽകിയത്തിൽ ഈ വീട് ഇല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല കോടീശ്വരനായ ബിസിനസുകാരാണെങ്കിലും സ്വന്തമായി കാറോ ഈടോ ഇല്ലെന്നാണ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും കോൺഗ്രസ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നും ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം രാജീവിനെ അയോഗ്യനാക്കാനും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
