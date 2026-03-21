Ullor Couple Death Case: ദമ്പതിമാരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങളുടെ പഴക്കം

തിരുവനന്തപുരം: ദമ്പതിമാരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉള്ളൂരിൽ ആണ്.
ആക്കുളം മാവടിനട പുഷ്പ ഭവനിൽ രാഘുനാഥൻ നായരേയും ഭാര്യ പുഷ്പയെയുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാഘനാഥൻ നായരേ അടുക്കളയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പുഷ്പയുടെ മൃതദേഹം തറയിലുമാണ് കിടന്നിരുന്നത്.
വീട്ടിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളും അയൽക്കാരും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. തുടർന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് അയൽക്കാരുമായി അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
