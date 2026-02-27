തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ഡിജിപിയും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറുമായ ആർ ശ്രീലേഖക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. നടപടി പീഡനക്കേസ് ഇരകളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാണ്.
കേസെടുത്തത് മ്യൂസിയം പോലീസാണ്. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ സിവിൽ റൈറ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ആർ ജയചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി നിർഭയ കേസ്, കിളിരൂർ- കവിയൂർ കേസുകൾ, ഗോവിന്ദച്ചാമി പ്രതിയായ ട്രെയിനിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, പെരുമ്പാവൂർ പീഡന കേസ്, തുടങ്ങിയ കേസുകളിലെ അടക്കം വിവരങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടെന്നാണ് പരാതി.
പരാതിക്കാരൻ ആദ്യം മ്യൂസിയം പോലീസിനെയാണ് സമീപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ തുടർന്ന് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അതിജീവിതയുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിയമത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെ അതിന് വിപരീതമായി തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഇരകളുടെ വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ബിജെപി കൗൺസിലർ കൂടിയായ ആർ ശ്രീലേഖ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ കൂടിയാണ്. വിഷയത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നീതിയുകതമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന വിശ്വാസം തനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പരാതിക്കാരൻ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താൻ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് കഴിന വർഷം ഒക്ടോബറിലാണെന്നും കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി ഒക്ടോബർ 7 ന് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വീണ്ടും പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മനസിലായതോടെ പരാതിക്കാർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് ഇത് തേച്ചുമാച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നും തുടർന്നാണ് താൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും പരാതിക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
