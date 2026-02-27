English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • POCSO Case Against R Sreelekha: പീഡനക്കേസിലെ ഇരകളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി; മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖക്കെതിരെ പോക്‌സോ കേസ്

POCSO Case Against R Sreelekha: പീഡനക്കേസിലെ ഇരകളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി; മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖക്കെതിരെ പോക്‌സോ കേസ്

ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യ കേസിലെ ഇരകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് ബിജെപി കൗൺസിലറും മുൻ ഡിജിപിയുമായ ആർ ശ്രീലേഖയ്‌ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഉത്തരവ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 27, 2026, 07:12 AM IST
  • ആർ ശ്രീലേഖക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ്
  • നടപടി പീഡനക്കേസ് ഇരകളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാണ്
  • കേസെടുത്തത് മ്യൂസിയം പോലീസാണ്

  1. R Sreelekha: 'മേയർ ആക്കുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് മത്സരിച്ചത്'; അതൃപ്തി തുറന്നുപറഞ്ഞ് ആർ ശ്രീലേഖ

POCSO Case Against R Sreelekha: പീഡനക്കേസിലെ ഇരകളുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി; മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖക്കെതിരെ പോക്‌സോ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ഡിജിപിയും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറുമായ ആർ ശ്രീലേഖക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. നടപടി പീഡനക്കേസ് ഇരകളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാണ്. 

പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ജാഥ നടത്തി; ചിന്ത ജെറോം അടക്കം 55 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

കേസെടുത്തത് മ്യൂസിയം പോലീസാണ്. മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ സിവിൽ റൈറ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ആർ ജയചന്ദ്രൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി നിർഭയ കേസ്, കിളിരൂർ- കവിയൂർ കേസുകൾ, ഗോവിന്ദച്ചാമി പ്രതിയായ ട്രെയിനിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, പെരുമ്പാവൂർ പീഡന കേസ്, തുടങ്ങിയ കേസുകളിലെ അടക്കം വിവരങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടെന്നാണ് പരാതി. 

പരാതിക്കാരൻ ആദ്യം മ്യൂസിയം പോലീസിനെയാണ് സമീപിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ തുടർന്ന് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അതിജീവിതയുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിയമത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെ അതിന് വിപരീതമായി തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഇരകളുടെ വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക

ബിജെപി കൗൺസിലർ കൂടിയായ ആർ ശ്രീലേഖ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ കൂടിയാണ്. വിഷയത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നീതിയുകതമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന വിശ്വാസം തനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പരാതിക്കാരൻ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താൻ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് കഴിന വർഷം  ഒക്ടോബറിലാണെന്നും കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി ഒക്ടോബർ 7 ന് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വീണ്ടും പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മനസിലായതോടെ പരാതിക്കാർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പരാതി അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് ഇത് തേച്ചുമാച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നും തുടർന്നാണ് താൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും പരാതിക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

R SreelekhaPOCSO caseBJP councillorFormer DGP R SreelekhaDisclousre Of Victim Identity

