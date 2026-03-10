KB Ganesh Kumar Controversy: ഗണേഷ്കുമാർ പുറത്തേക്ക്? കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് സിപിഐഎം; രാജിവെക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ്കുമാറിനെതിരെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൽ ശരിക്കും ഇടതുപക്ഷം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിപിഐഎം ഗണേഷ്കുമാറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി എടുത്തേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ബിന്ദു മേനോന്റെ ആരോപണങ്ങളെ തുടര്ന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗണേഷ് കുമാര് ഇന്നലെ സിപിഐഎം നേതാക്കളെ ഫോണില് വിളിക്കുകയും കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആരോപണങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും. മാസങ്ങളായി ഭാര്യ തനിക്കൊപ്പമല്ല താമസമെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര് നേതാക്കളെ ധരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നുമൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പക്ഷെ സിപിഐഎം നേതാക്കൾക്ക് ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തി ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതേകിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്താവന പാർട്ടിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗണേഷ് രാജിവെക്കണമെന്ന വാദത്തിലാണ് എൽഡിഎഫും.
ഇതിനിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരില് കണ്ട് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ശ്രമം. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് തനിക്കെതിരായ ആരോപണത്തിന് പിന്നിലെന്നും ബിന്ദുവിന്റെ പിന്നില് കോണ്ഗ്രസ് ആണെന്ന നിലപാടും ഗണേഷ് കുമാറിനുണ്ട്. ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിക്കാനാണ് ഗണേഷ്കുമാറിന്റെ നീക്കം.
ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്തും മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഗണേഷിന്റെ രാജിക്ക് കാരണം ഭാര്യയുടെ ഗാര്ഹിക പീഡന പരാതിയായിരുന്നു. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഗണേഷിനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ സംഭവങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗണേഷ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കിയേക്കാം എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഗണേഷ്കുമാറിന്റെ ഭാവി എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായേക്കും.
