English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിനുള്ളിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം; പ്രതിയെ പിടികൂടി പോലീസ്

KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിനുള്ളിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം; പ്രതിയെ പിടികൂടി പോലീസ്

Kattakkada Crime News: കാട്ടാക്കട പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 4, 2025, 03:55 PM IST
  • പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്
  • കാട്ടാക്കട സിഐ രാജേഷ്, എസ്ഐ കിരൺ ശശിധരൻ, പ്രബേഷൻ എസ്ഐ ലിജോ ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്

Read Also

  1. Crime News: ഡോക്ടറായ ഭര്‍ത്താവ് മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കി നടത്തിയത് അതിക്രൂരമായ പ്രകൃതി വിരുദ്ധപീഡനം, യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍

Trending Photos

Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
5
Recipie
Oats Dosa: 10 മിനിറ്റിൽ ഓട്‌സ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം; ഉയർന്ന പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ കലോറിയുമുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
5
Aloo Paratha
Aloo Paratha: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആലു പറാത്ത തയ്യാർ...ഈസി റെസിപ്പി
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dec 3 Love horoscope: പ്രണയത്തിലാണോ? ഡിസംബർ 3 ഈ രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകം!
12
Love Horoscope
Dec 3 Love horoscope: പ്രണയത്തിലാണോ? ഡിസംബർ 3 ഈ രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകം!
KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിനുള്ളിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം; പ്രതിയെ പിടികൂടി പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ ബസ്സിനുള്ളിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ ആളെ പോലീസ് പിടികൂടി. കല്ലാമം പന്നിയോട് സാബു ഭവനിൽ സാജനാണ് പിടിയിലായത്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബസ്സിനുള്ളിൽ ഒരാൾ നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇതിന്  പിന്നാലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതി പരാതി നൽകി.

Add Zee News as a Preferred Source

കാട്ടാക്കട പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബസ്സുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും പോലീസ് സംഘം ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി.

ഇതിനിടെ വഴുതക്കാട് വച്ച് സമാനമായ കുറ്റം ഇയാൾ ആവർത്തിച്ചതായും ഒരു സ്ത്രീ ബസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതായും പോലീസിന്  വിവരം ലഭിച്ചു. ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. കാട്ടാക്കട സിഐ രാജേഷ്, എസ്ഐ കിരൺ ശശിധരൻ, പ്രബേഷൻ എസ്ഐ ലിജോ ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

KSRTC busCrime news

Trending News