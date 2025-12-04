KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിനുള്ളിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം; പ്രതിയെ പിടികൂടി പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ ബസ്സിനുള്ളിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ ആളെ പോലീസ് പിടികൂടി. കല്ലാമം പന്നിയോട് സാബു ഭവനിൽ സാജനാണ് പിടിയിലായത്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബസ്സിനുള്ളിൽ ഒരാൾ നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതി പരാതി നൽകി.
കാട്ടാക്കട പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബസ്സുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചും പോലീസ് സംഘം ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി.
ഇതിനിടെ വഴുതക്കാട് വച്ച് സമാനമായ കുറ്റം ഇയാൾ ആവർത്തിച്ചതായും ഒരു സ്ത്രീ ബസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. കാട്ടാക്കട സിഐ രാജേഷ്, എസ്ഐ കിരൺ ശശിധരൻ, പ്രബേഷൻ എസ്ഐ ലിജോ ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
