/വിദ്വേഷ പരാമർശം; ടി ജി മോഹൻ ദാസിനെതിരെ കേസെടുത്ത സൈബർ പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധസിഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ വിധ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയ ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ടിജി മോഹൻദാസിനെതിരെ കേസെടുത്ത് സൈബ പോലീസ്.
Also Read:
കലാപാഹ്വാനം, വ്യക്തി അധിക്ഷേപം, സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. നടപടി എടുത്തത് എഐവൈഎഫ് സംസ്ഥാന സെക്രെട്ടറി ടിടി ജിസ്മോൻറെ പരാതിയിലാണ്. തനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില് സമരം ചെയ്യുന്നവരെ വെടിവച്ചുകൊല്ലുമായിരുന്നുവെന്ന് മോഹന്ദാസ് വീഡിയോയില് പറഞ്ഞതായിരുന്നു വിവാദമായത്. 'എനിക്ക് ഈ സാഹചര്യം കിട്ടിയാല് ഞാന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. ജന്തര് മന്തര് പരിസരത്ത് നാല് സ്ക്വയര് കിലോമീറ്റര് പരിസരത്ത് കര്ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കും. ആളുകളോട് പിരിഞ്ഞുപോകാന് മൂന്ന് തവണ ആവശ്യപ്പെടും. പിന്നെ വെടിവയ്ക്കും. ആളുകള് ചിതറിയോടും, കുറേപ്പേർ മരിക്കും, കുറേപ്പേർ മരിക്കില്ല...കുറേപ്പേര്ക്ക് അംഗഭംഗം സംഭവിക്കും...ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂര് കൊണ്ട് രംഗം ശാന്തമാകും. ശവങ്ങള് പെറുക്കി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും' എന്നാതായിരുന്നു മോഹന്ദാസ് വിവാദ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്.
മോഹന്ദാസിന്റെ ഈ പരാമർശനത്തിനെതിരെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുയർന്നിരുന്നു. ശേഷം മോഹന്ദാസിനെതിരെ കേസ് എടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എസ്എഫ്ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എംഎ നന്ദന്, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി വിപി ദുല്കിഫില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.
Also Read:
ഇതിനിടയിൽ പ്രസ്താവന ഇവടമായതിനെ തുടർന്ന് മോഹൻദാസിനെതിരെ ആർഎസ്എസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മോഹൻദാസിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വ്യക്തപരമായ അഭിപ്രായമായിരുന്നുവെന്നും അതിനോട് തങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും ആർഎസ്എസ് ദക്ഷിണ കേരളം പ്രാന്ത സഹകാര്യവാഹ് കെ.ബി.ശ്രീകുമാർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.