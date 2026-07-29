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വിദ്വേഷ പരാമർശം; ടി ജി മോഹൻ ദാസിനെതിരെ കേസെടുത്ത സൈബർ പോലീസ്

നീറ്റ്‌ പരീക്ഷാക്രമക്കേടിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധസിഹ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ വിധ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയ ആർഎസ്‌എസ്‌ നേതാവ് ടിജി മോഹൻദാസിനെതിരെ കേസെടുത്ത് സൈബ പോലീസ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:42 PM IST
വിദ്വേഷ പരാമർശം; ടി ജി മോഹൻ ദാസിനെതിരെ കേസെടുത്ത സൈബർ പോലീസ്

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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വിദ്വേഷ പരാമർശം; ടി ജി മോഹൻ ദാസിനെതിരെ കേസെടുത്ത സൈബർ പോലീസ്
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