തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലെ വിവാദങ്ങൾ കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച്പറ്റിയെന്ന പ്രതികരണവുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന വാർത്തകൾ സത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ബോർഡ് വർത്തക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദേവസ്വം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലോ സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കട്ടിൽ വാങ്ങാൻ തുക ചെലവഴിച്ചു എന്ന ഒരു പരാമർശവുമില്ലെന്നും. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലെ ആദ്യ എസ്റ്റിമേറ്റില് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജന്സിന്റെ പേര് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് മറ്റൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് ഇവർ ഒഴിവാവുകയായിരുന്നെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരമായി ക്ഷേത്ര വാദ്യ കലകള് അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പക്ഷെ പരിപാടി മാറിയ വിവരം ഓഡിറ്ററെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും രേഖകളുമാണ് ഓഡിറ്റര്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇത് ഉള്പ്പെടുത്തി വിജയന് അസോസിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കുകയായിരുന്നുവെന്നും. ഗായകന് ഇഷാന് ദേവ് പരിപാടി നടത്തുന്നതിനായി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നല്കിയതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ കണക്കുകള് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലാണ് ചില വീഴ്ച്കള് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ വിശദീകരണം. കണക്കുകള് വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ തിരക്കില് എസ്റ്റിമേറ്റുകളാണ് ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറിയതെന്നും. എന്നാല് പരിപാടിയില് വന്ന മാറ്റങ്ങള് പരിപാടി പൂര്ത്തിയായതിന് ശേഷം ബില്ലുകളിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്നിവയൊന്നും ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും. വളരെ വേഗത്തില് കാര്യങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കിയതിനാലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള് മാറ്റാന് കഴിയാത്തതെന്നും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വലിയ വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചതായും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മാസം 17 ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായി പരിശോധന നടത്താനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻറെ തീരുമാനം. അതിനായി അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ കരാറെടുത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചുവരുത്താനും രേഖകള് പരിശോധിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാന് കഴിയു എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ പ്രതികരണം.
