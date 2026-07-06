/Manu Murder Case: ബൈക്ക് റേസിങ്ങിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ; 4 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ 4 പേർ പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണാരവിള സ്വദേശി മനുവാണ്.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തരക്കായിരുന്നു സംഭവം. ബൈക്കുകളുടെ മത്സരയോട്ടം ചോദ്യം ചെയ്തതിനെത്തുടര്ന്ന് ഉണ്ടായ വാക്കേറ്റമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. വീടിനു മുന്നില് ബൈക്ക് റേസ് ചെയ്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ സമീപവാസികളുമായി മനു വാക്കേറ്റത്തില് ഏര്പ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടന്ന കൈയാങ്കളിയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
സംഭവം നടന്നത് കണ്ണറവിളയ്ക്ക് സമീപത്തുവച്ചായിരുന്നു. കേസിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ നാലു[പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്.
പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം; സിഐക്ക് പരിക്ക്, പ്രതി പിടിയിൽ
ആര്യനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം നടത്തി സി.ഐയെ ഇരുമ്പ് കസേര ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആര്യനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു സംഭവം.
മദ്യക്കുപ്പിയുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പ്രതി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനോട് അസഭ്യം പറയുകയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മദ്യക്കുപ്പി സ്റ്റേഷനിൽ അടിച്ചുപൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവവിവരം അറിഞ്ഞ് സി.ഐ സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ പ്രതി സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി.
പിന്നാലെയെത്തിയ സി.ഐയെ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പ് കസേര ഉപയോഗിച്ച് തലയിൽ അടിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സി.ഐയെ കാട്ടാക്കട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
തലയിൽ ആറോളം തുന്നലിട്ടതായും നിലവിൽ വിശ്രമത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേസെടുത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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