തിരുവനന്തപുരം: കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടി കേരളം. മുതലപ്പൊഴിയിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്നും ഷിജിനെയും ജോണിനെയും കാണാതായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ദിവസമാണ് അവരെ കണ്ടെത്താന് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന്റെ സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നത്.
സഹായം തേടി തമിഴ്നാട്ടിലെ നാല് ജില്ലകളിലെ കളക്ടര്മാർക്ക് ജില്ലാ കളക്ടര് അനുകുമാരി കത്തയച്ചു. കത്തയച്ചത് കന്യാകുമാരി, തിരുനെല്വേലി, തൂത്തുക്കുടി, രാമനാഥപുരം ജില്ലാ കളക്ടര്മാര്ക്കാണ്. ഇത് കൂടാതെ മുംബൈയിലെ മാരിടൈം റെസ്ക്യൂ കോര്ഡിനേഷന് സെന്ററിനും കളക്ടര് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോണിനായി രാമേശ്വരം ഭാഗത്ത് തിരച്ചില് നടത്തണമെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം.
മുതലപ്പൊഴിയില് കാണാതായ ഷിജിനായുള്ള തിരച്ചില് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചില് നടത്തുന്നത്. കുത്തിനായി നേവിയുടെ ഐഎന്എസ് കല്പ്പേനി മുതലപ്പൊഴിയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേവി സ്കൂബ സംഘവും ഇന്ന് മുതലപ്പൊഴിയില് തിരച്ചില് തിരച്ചിൽ നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വ്യാപക പ്രതിപക പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ഷിജിന്റെയും ജോണിന്റെയും വീടുകളില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ഇ അബ്ദുല് ഗഫൂറും സന്ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഷിജിന്റെയും ജോണിന്റെയും കുടുംബങ്ങള് മന്ത്രിമാര്ക്ക് മുന്നില് തങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കാണാതായവര്ക്കായി തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രിമാര് ഉറപ്പ് നല്കി. ഇതിനിടെ നീണ്ടകരയില് കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്ണയുടെ വീട്ടില് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും സന്ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു.
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