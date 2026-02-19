Doctors Strike: ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം: രോഗികൾ ഇന്ന് വലയും; മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ളവ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം കാരണം ഇന്ന് രോഗികൾ വലയും. ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രക്രിയവരെ തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാരുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടരുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് ഒപി ബഹിഷ്ക്കരണത്തിന് പുറമെ ശസ്ത്രക്രിയ തിയേറ്ററുകളും ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പിജി ഡോക്ടർമാരും ഒപി ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ അത് പിൻവലിച്ചത് ആശ്വാസമാണ്.
സമരത്തെ തുടർന്ന് പിജി ഡോക്ടർമാരാണ് ഒപി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പിജി ഡോക്ടർമാർ കൂടി ഒപി ബിഷ്ക്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശരിക്കും പണി ആയേനെ. മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന സമരത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അധിക ജോലിഭാരത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് പിജി ഡോക്ടർമാർ സമരം നടത്തുന്നത്.
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ തീയറ്റർ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ തിയേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഏതാണ്ട് 80 ഓളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങിയേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സമരത്തിൽ നിന്നും വാർഡുകൾ, ഐസിയുകൾ, അത്യാഹിതവിഭാഗങ്ങൾ, പ്രസവമുറി എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
