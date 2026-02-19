English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Doctors Strike: ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം: രോഗികൾ ഇന്ന് വലയും; മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ളവ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത

Doctors Strike: ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം: രോഗികൾ ഇന്ന് വലയും; മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ളവ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത

Doctors Strike: മുതിർന്ന ഡോക്‌ടർമാർ നടത്തുന്ന സമരത്തെ തുടർന്ന് പിജി ഡോക്‌ടർമാർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടുന്നുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടാണ് ഇവർ സമരം നടത്തുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 19, 2026, 07:28 AM IST
  • ഡോക്‌ടർമാരുടെ സമരം കാരണം ഇന്ന് രോഗികൾ വലയും
  • ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രക്രിയവരെ തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

Read Also

  1. Doctors Strike: മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ജോലികൾ താളം തെറ്റും, പി.ജി ഡോക്ടർ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹൗസ് സർജൻമാരും

Trending Photos

Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
7
Relationship Astrology
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
6
Shiv Yog
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
Doctors Strike: ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം: രോഗികൾ ഇന്ന് വലയും; മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ളവ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം: ഡോക്‌ടർമാരുടെ സമരം കാരണം ഇന്ന് രോഗികൾ വലയും. ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്രക്രിയവരെ തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടിത്തം; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്‌ടർമാരുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടരുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് ഒപി ബഹിഷ്ക്കരണത്തിന് പുറമെ ശസ്ത്രക്രിയ തിയേറ്ററുകളും ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കാൻ ഡോക്‌ടർമാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പിജി ഡോക്‌ടർമാരും ഒപി ബഹിഷ്‌കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ അത് പിൻവലിച്ചത് ആശ്വാസമാണ്.

സമരത്തെ തുടർന്ന് പിജി ഡോക്‌ടർമാരാണ് ഒപി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പിജി ഡോക്‌ടർമാർ കൂടി ഒപി ബിഷ്‌ക്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശരിക്കും പണി ആയേനെ. മുതിർന്ന ഡോക്‌ടർമാർ നടത്തുന്ന സമരത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അധിക ജോലിഭാരത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് പിജി ഡോക്‌ടർമാർ സമരം നടത്തുന്നത്. 

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി

അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ തീയറ്റർ ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതും. എന്നാൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ തിയേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഏതാണ്ട് 80 ഓളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങിയേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സമരത്തിൽ നിന്നും വാർഡുകൾ, ഐസിയുകൾ, അത്യാഹിതവിഭാഗങ്ങൾ, പ്രസവമുറി എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Doctors strikeMedical CollegeThiruvannathapuramKeralaKerala news

Trending News