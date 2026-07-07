/ED Attack Case: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: 10 സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയൻറെ മകൾ വീണ ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടയിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കോടതി വിധി ഇന്ന്. സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ സെക്രെട്ടറി ഐപി ബിനു ഉൾപ്പെടെ 10 പ്രതി കളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയുക.
തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻ കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. കോടതി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത് പ്രൊസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ്. എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനെ പ്രതികൾ എതിർത്തിരുന്നു.
വിചാരണ വേളയിലാണ് തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും കേസ് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ എതിർത്തിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊക്കെ തള്ളി കോടതി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ 25 സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇതിൽ 10 പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.
പ്രോസിക്യൂഷന് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് എതിര്ത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കേസിൽ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കക്ഷി ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നിസ്സാരമായി കാണാനാകില്ലെന്നും ബംഗാള് മോഡലില് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണ് പ്രതികള് ശ്രമിച്ചതെന്നും ഇഡി വാദിച്ചിരുന്നു. റെയ്ഡ് നടത്താനെത്തിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയാൻ മൂന്നൂറോളം പേരാണ് തടിച്ചു കൂടിയത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇഡി വാദിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ കേസിലെ ഒൻപതാം പ്രതി ഹരീഷ്കുമാറിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.