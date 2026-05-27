/Masappadi Case: മാസപ്പടി കേസിൽ വീണാ വിജയൻ്റെ മൊഴിയെടുത്ത് ഇഡി

മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ വിജയൻറെ മൊഴി എടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം: CMRL മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ മകൾ വീണ വിജയൻറെ മൊഴി എടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊഴി എടുത്തത്.
പിണറായി വിജയൻറെ കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്ടിലും സിഎംആർഎൽ ഓഫീസിലും അടക്കം നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുകയാണ്. സിഎംആര്എല് എംഡി ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ വീട്ടിലും മുന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. കേസിൽ തുടരന്വേഷണം ഇഡിയ്ക്ക് തുടരാം എന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. കേസിൽ അന്വേഷണം തടയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കരിമണൽ കമ്പനി എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത, കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ കെ എസ് സുരേഷ് കുമാർ, ജീവനക്കാരായ ചന്ദ്രശേഖരൻ, അഞ്ജു റേച്ചൽ അടക്കമുള്ളവർ നൽകിയ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല മേൽകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരാഴ്ച സാവകാശം വേണമെന്ന കമ്പനിയുടെ ആവശ്യവും കോടതി തള്ളി.
പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയ്ക്ക് ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയെന്ന എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. കേസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമൻസ് നൽകുകയും റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നന്നെന്നും കമ്പനിയ്ക്കെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിനുള്ള തെളിവുകളില്ലെന്നും ചൂണ്ടികാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ തൈക്കണ്ടിയിലിന്റെ കമ്പനിക്ക് മാസപ്പടി നല്കിയെന്ന കേസിലാണ്. സിഎംആര്എലില് നിന്ന് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷന്സ് സേവനം നല്കാതെ ഒരു കോടി 72 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്ന കേസാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്.
