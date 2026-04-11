Kattakada News: കുടുംബതർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു; വെട്ടേറ്റ ദമ്പതികൾ ആശുപത്രിയിൽ

കാട്ടാക്കട: പൊട്ടൻകാവ് കോട്ടപ്പുറത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായി ഒടുവിൽ വെട്ടിൽ കലാശിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ യുവാവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്.
കോട്ടപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന സോഫിൻ, ഭാര്യ ബുഷറ എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. സോഫിന്റെ കഴുത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവേറ്റതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ കഴുത്തിണ് സ്റ്റിച്ചുണ്ട്.
മർദ്ദനമേറ്റ ബുഷറയുടെ തലയ്ക്കും പരിക്കേറ്റി ട്ടുണ്ട്. ബുഷറയുടെ സഹോദരനായ ഷെഹീറാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് ടൈൽസ് പാകിയതും സ്കൂട്ടർ പുറത്ത് വെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിസ്സാര തർക്കമാണ് വലിയ അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിന് ശേഷം കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ പ്രതി ഷെഹീറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കായി പിതാവിനൊപ്പം വിട്ടയചിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇയാൾ സോഫിന്റെ വീട്ടിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ അടിച്ചുതകർത്ത് വീണ്ടും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ മുൻപേ ശത്രുത നിലനിന്നിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ദമ്പതികൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പ്രതിയെ വിട്ടയച്ചതിൽ ബന്ധുക്കൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കാട്ടാക്കട പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
