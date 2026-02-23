തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂളിൽ വൻ തീപിടുത്തം. ചെങ്കോട്ടുകോണത്തെ തുണ്ടത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്കോട്ടിഷ് സ്കൂൾ വളപ്പിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്.
തീപിടുത്തത്തിൽ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന 3 ബസുകൾ പൂർണമായതും കത്തി നശിച്ചു. ഒരു ബസ് ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചു. തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 02:45 ഓടെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തീ ആളിക്കത്തുന്നത് കണ്ട് അയൽവാസികളാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തി തീ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
