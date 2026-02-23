English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Thiruvananthapuram Fire Accident: തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്‌കൂളിൽ വൻ തീപിടുത്തം; 3 ബസുകൾ അഗ്നിക്കിരയായി

Thiruvananthapuram Fire Accident: തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്‌കൂളിൽ വൻ തീപിടുത്തം; 3 ബസുകൾ അഗ്നിക്കിരയായി

സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബസുകളാണ് കത്തി നശിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 23, 2026, 07:12 AM IST
  • തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്‌കൂളിൽ വൻ തീപിടുത്തം
  • ചെങ്കോട്ടുകോണത്തെ തുണ്ടത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്‌കോട്ടിഷ് സ്‌കൂൾ വളപ്പിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്‌കൂളിൽ വൻ തീപിടുത്തം.  ചെങ്കോട്ടുകോണത്തെ തുണ്ടത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്‌കോട്ടിഷ് സ്‌കൂൾ വളപ്പിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. 

തീപിടുത്തത്തിൽ സ്‌കൂൾ വളപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന 3 ബസുകൾ പൂർണമായതും കത്തി നശിച്ചു. ഒരു ബസ് ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചു. തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 02:45 ഓടെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

തീ ആളിക്കത്തുന്നത് കണ്ട് അയൽവാസികളാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തി തീ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 

