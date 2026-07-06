/Gold Jewellery Theft Case: സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച രണ്ടാമത്തെ യുവതിയും മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: വെങ്ങാനൂരിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയ ശേഷം അത് തിരിച്ചു നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച രണ്ടാമത്തെ യുവതിയും മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിയായ ഐശ്വര്യയാണ്.
ഐശ്വര്യ സ്വകാര്യ സ്വര്ണപ്പണയ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയാണ്. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഇതേ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരി അഞ്ജു ഇന്നലെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനടിയിൽ സ്വർണം വാങ്ങിയ ശേഷം മുങ്ങിയ പനങ്ങോട് സ്വദേശി സിന്ദുകുമാരിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 30 നായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. മരിച്ച രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് വിഴിഞ്ഞത്തെ ജൂസ് കടയില്നിന്നും ജ്യൂസ് വാങ്ങിയ ശേഷം അതിൽ വിഷംകലര്ത്തി കുടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ കബളിപ്പിച്ചു സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് സിന്ധു വാങ്ങിയെന്നും തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോള് വിറ്റുപോയതായി പറഞ്ഞെന്നും അഞ്ജുവിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുള്ളതായി ബന്ധുക്കള് പര്ധയുന്നുണ്ട്. അഞ്ജു, ഐശ്വര്യ എന്നിവരുള്പ്പെടെ ബന്ധുക്കളില്നിന്ന് 70 പവനോളം സ്വര്ണം സിന്ധു കൈക്കലാക്കിയെന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.