Thiruvananthapuram Crime: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുണ്ടകൾ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടി; 2 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പഴവങ്ങാടിയിൽ ഗുണ്ടകളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ. വെട്ടുകത്തിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ടു ക്രിമിനൽ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
പിടിയിലായത് ബാലരാമപുരം സ്വദേശി മണികണ്ഠനും വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി രാജേഷുമാണ്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ പുലർച്ചയോടെയാണ്. മോഷ്ടിക്കാൻ വരാത്തതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
മോഷണത്തിനായി രാജേഷ് മണികണ്ഠനെ വിളിച്ചിട്ട് ചെന്നില്ല. മണികണ്ഠൻ തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് രാജേഷ് മണികണ്ഠനെ വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിടിയിലായ ഇവർ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഗുണ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. മാത്രമല്ല നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളും കൂടിയാണ്.
ഇവർ പരസ്പരം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അറസ്റ്റുചെയ്ത രണ്ടുപേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
