  Thiruvananthapuram Crime: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുണ്ടകൾ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടി; 2 പേർ പിടിയിൽ

Thiruvananthapuram Crime: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുണ്ടകൾ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടി; 2 പേർ പിടിയിൽ

മുൻവൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതശ്രമത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 11, 2026, 01:36 PM IST
  • പഴവങ്ങാടിയിൽ ഗുണ്ടകളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ
  • വെട്ടുകത്തിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ടു ക്രിമിനൽ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
  • പിടിയിലായത് ബാലരാമപുരം സ്വദേശി മണികണ്ഠനും വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി രാജേഷുമാണ്

  1. Goon Attack: സംസ്ഥാനത്ത് ഗുണ്ടാ ആക്രമണം വ്യാപകമായതോടെ പ്രത്യേക പരിശോധനയുമായി പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം:  പഴവങ്ങാടിയിൽ ഗുണ്ടകളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ.  വെട്ടുകത്തിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ടു ക്രിമിനൽ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 

പിടിയിലായത് ബാലരാമപുരം സ്വദേശി മണികണ്ഠനും വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി രാജേഷുമാണ്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ പുലർച്ചയോടെയാണ്. മോഷ്‌ടിക്കാൻ വരാത്തതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.  

മോഷണത്തിനായി രാജേഷ് മണികണ്ഠനെ വിളിച്ചിട്ട് ചെന്നില്ല.  മണികണ്ഠൻ തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് രാജേഷ് മണികണ്ഠനെ വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിടിയിലായ ഇവർ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഗുണ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ്. മാത്രമല്ല നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളും കൂടിയാണ്. 

ഇവർ പരസ്പരം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.  അറസ്റ്റുചെയ്ത രണ്ടുപേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsThiruvananthapuramgoon attackArrestPolice

