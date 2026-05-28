/Amusement Park Accident: ഒഴിവായത് വലിയ ദുരന്തം; ഹാപ്പിലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് പൂട്ടും, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ടൂറിസം മന്ത്രി
Amusement Park Accident: ഒഴിവായത് വലിയ ദുരന്തം; ഹാപ്പിലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് പൂട്ടും, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ടൂറിസം മന്ത്രി
അപകടം നടന്ന ഹാപ്പി ലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് അടയ്ക്കുമെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പി. സി വിഷ്ണുനാഥ്. ഇതിന് മുൻപും അപകടം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥമാണിത്. പാർക്കിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: അപകടം നടന്ന ഹാപ്പി ലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് അടയ്ക്കുമെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പി. സി വിഷ്ണുനാഥ്. ഇതിന് മുൻപും അപകടം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥമാണിത്. പാർക്കിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.