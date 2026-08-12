/Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കും; 2 ദിവസത്തേക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാളെ കണ്ണൂരിലും കാസർഗോഡുമാണ് മഴ ശക്തമാകുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും ഇന്നും നേരിയതോതിൽ മഴയുണ്ട്. മറ്റന്നാൾ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച നീണ്ട കനത്തമഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ദുര്ബലമായിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് മഴ വീണ്ടും കനക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നത്.
ടാറ്റ സാൻസ് ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ രാജിവെച്ചു
ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നും എൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ രാജിവെച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 18 ന് വാർഷിക പൊതുയോഗം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ രാജി.
2027 ഫെബ്രുവരിവരെയാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിലവിലെ കാലാവധി. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനായി ചില നിബന്ധനകൾ ടാറ്റ സൺസ് മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. അതിലെ പ്രധാന നിബന്ധനകൾ കമ്പനി അണ്ലിസ്റ്റഡ് ആയി തുടരണമെന്നും, എസ്പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരി നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ലിക്വിഡിറ്റി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നുമായിരുന്നു.
ടാറ്റ സൺസ് എയര് ഇന്ത്യ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, ടാറ്റ കണ്സള്ട്ടന്സി സര്വീസസ് തുടങ്ങി 30 ലധികം കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രധാന നിക്ഷേപ ഹോള്ഡിങ് കമ്പനിയാണ്. ഇതിന്റെ 66 ശതമാനം ഓഹരികളും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന്റെ കൈവശമാണ്. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ രാജി വാര്ത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിയില് ടിസിഎസിന്റെ ഓഹരി വില അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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