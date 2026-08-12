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Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കും; 2 ദിവസത്തേക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Latest Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ വീണ്ടും കനക്കുമെന് റിപ്പോർട്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 12, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:56 PM IST
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കും; 2 ദിവസത്തേക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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