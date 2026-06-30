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വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന് കേന്ദ്രനിയമം ബാധകം: ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ

സജി ചെറിയാന്‍ എംഎല്‍എ സഭയില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 30, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:18 PM IST
വാഹന മോഡിഫിക്കേഷന് കേന്ദ്രനിയമം ബാധകം: ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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