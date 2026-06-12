/Thiruvananthapuram: പാറശാലയിൽ പാറ അടർന്നുവീണ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: പാറശ്ശാല പളുകലിൽ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പാറ അടർന്നുവീണ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. പാറശാല സ്വദേശിയായ 50 വയസുള്ള രാജകുമാരിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചര മണിയോടെ വീടിനു സമീപത്തുള്ള ശുചിമുറിയിൽ കയറുന്നതിനിടയിൽ പാറ മുകളിൽ നിന്നും അടർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അവിടെ നിന്നും ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പാറയിൽ ഇടയിൽ പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തുടർന്ന് പാറശാല പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും രാജകുമാരിയെ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കാലിന് പൊട്ടലുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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